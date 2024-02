WoW Pricing Changes Coming to Argentina - Future Pricing All in USD

PLANES RECURRENTES

PRECIO

COSTO MENSUAL

DESCUENTO





12 meses

ARS 124,800.00

ARS 10,400.00

13%





6 meses

ARS 62,400.00

ARS 10,400.00

13%





3 meses

ARS 33,600.00

ARS 11,200.00

7%





1 mes

ARS 12,000.00













Tiempo de Juego

PRECIO

COSTO MENSUAL





60 dias

ARS 24,000.00

ARS 12,000.00









PLANES RECURRENTES

PRECIO

COSTO MENSUAL





12 meses

USD 155.88

USD 12.99





6 meses

USD 77.94

USD 12.99





3 meses

USD 41.97

USD 13.99





1 mes

14.99











Tiempo de Juego

PRECIO

COSTO MENSUAL





60 días

USD 29.99

USD 14.99





World of Warcraft® se juega en muchas regiones del mundo, por lo que revisamos los precios de nuestros juegos y servicios de forma regular en todas las monedas. De vez en cuando, es necesario realizar cambios en algunos precios en función de diversos factores, como las condiciones de los mercados mundiales y regionales.A partir del 23/01/24 se incrementarán los precios actuales en Pesos Argentinos. Los nuevos precios para planes recurrentes y tiempo de juego los puedes encontrar abajo. Si desea cancelar su suscripción (a partir del final de su período activo actual), puede hacerlo aquí Además, los pesos argentinos se cambiarán a dólares estadounidenses en Battle.net. Los precios de los planes de suscripción recurrentes y el tiempo de juego en Argentina se ajustarán de la siguiente manera:Ten en cuenta que, después de la conversión, tu suscripción actual no se renovará al final del periodo activo a menos que vuelvas a suscribirte con los precios mencionados anteriormente. Esto incluye las suscripciones que estén en pausa en el momento del cambio de moneda.Después de que se produzca el cambio, es posible que reciba comunicaciones automáticas por correo electrónico indicando que su cuenta está congelada. Esto no afectará su cuenta; sólo afecta el método de pago que seleccionó para su plan recurrente. Puede continuar jugando sin interrupción durante cualquier tiempo prepago que seleccionó anteriormente. Para continuar su suscripción después de su período activo actual, deberá volver a suscribirse al precio en dólares estadounidenses utilizando un método de pago admitido.Tu moneda para transacciones cambiará de pesos argentinos a dólares estadounidenses en no menos de 30 días a partir de la fecha de esta notificación. Para aprovechar los precios actuales, puedes comprar antes de que los nuevos precios entren en vigor.Sabemos que hay muchas opciones de entretenimiento, y nunca nos tomamos a la ligera los ajustes de precios como este. Apreciamos que los jugadores elijan pasar su tiempo con World of Warcraft, y nos comprometemos a garantizar que el juego siga ofreciendo un alto valor de entretenimiento a los jugadores argentinos.Puedes revisar tus opciones de suscripción y métodos de pago para World of Warcraft en cualquier momento desde Gestión de tu cuenta de Battle.net o en la tienda de Battle.net .Gracias,El equipo de World of Warcraft