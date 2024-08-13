Best 11.0.2 Pre-Patch Talent Builds for All Classes - Raid, Mythic+ & Leveling in the War Within

|Spec
|Best Raid
Talent Build
|Best Mythic+
Talent Build
|Leveling
Talent Build
|Blood Death Knight
|CoPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAghxYGjZmxMDzYmZmmZMMzYGzAAAAAwMzMzMzMzsZmZMAAAYmZmBAAAAAACABAAMYD
|CoPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAghZmZGjZmxMDzYmZmmhhZGzYAAAAAwMzMzMzMmNzMjBAAAzMzMAAAAAAQAIAAwMYD
|CoPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAghxMzYMzMmZYGzMz0MMMzYGDAAAAAmZmZmZmZmNzMjBAAAzMzMAAAAAAQAIAAwMYD
|Frost Death Knight
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|CsPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgZGzMjxYYGzMzMzMGmJzYYGgZGjxMzMzMzMLzMAAAAAAAAAAAAAAAAECwMzMmZA
|CsPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAYGzMjxYsYwMzMzYmZmMDMwYGjxYMzMzMzsMzAAAAAAAAAAAAAAAAQIwYmZmZmBA
|Unholy Death Knight
|CwPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzMjZMDDzYmZmphZmZGzYAAAAAAAAAMMzYGjxMAgZzMMLGzMzMmZGAAIAABAYGA
|CwPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgZGjZMDDzMzMzMNMmZGzYAAAAAAAAAMMzYGzMzMDAYDMLGzMzMMzAAABAIgBYGA
|CwPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgZGjZMDDzMzMzMNMzMzYGDAAAAAAAAghZGzYmZmZAAbgZxYmZmhZGAAIAABMAGA
|Spec
|Best Raid
Talent Build
|Best Mythic+
Talent Build
|Leveling
Talent Build
|Balance Druid
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|CYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWogZmhhZGwMDzMzsAbjZzMzsMzwYmZmx2MGDzM2ALAYAAQABAAAgZmxA
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|Feral Druid
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|CcGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmZ2mNzsYmZmZWmNYbmZmxMDAAAAAwSAzMwA0MjZYmZGzw2MDAAAAAgBMAAAAABAgAgZGA
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|Guardian Druid
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|CgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmxYmxsMsMzMjxMLMMzsYBgxgZmZimZmZmZGzCsxAAAAAAAmxwAAAAoAAAAYmZA
|Restoration Druid
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|CkGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsxMzYDmZmFzyMjBLbstMbzMAAAAAAAAAAAAWGMYGYEMmxMmZGzyQbMAAAAAgBwAmZAAIAAAQAwMDA
|Spec
|Best Raid
Talent Build
|Best Mythic+
Talent Build
|Leveling
Talent Build
|Augmentation Evoker
|CEcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMGbzMzMWGMzsMzwMmZDAAAAAMAAYmBAGzUzYmZAAAAwMmZbMzsMmZgx2MAAIAABgZA
|CEcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMLjlZmZGLDmZWmBzYmNAAAAAwAAgZGYwYYqhZmBAAAAzMzsNmZ2GzMwYbGAAEAgAwM
|CEcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMLjlZmZGLDmZWmBzYmNAAAAAwAAgZGYwYYqhZmBAAAAzMzsNmZ2GzMwYbGAAEAgAwM
|Devastation Evoker
|CsbBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzYmBzsZGMgBGzMNjZmMbjlZmZmhxMbzAmxMbjZmlxMwADAACABAA
|CsbBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzYGYGzMYgZ2MGmphZmMbjlZmZmhxMLzAmxMbjZmtxMwADAACABAA
|CsbBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzYGYGzMDDmZ2YGmpZMzkZbsMzMzMMmZbGwMzYjZGjZgBAAgAQAAA
|Preservation Evoker
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|CwbBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmZmZ2mtBGzMjZZGzYADAAmZMjBjxMjYmBAAAYmZmM2mZMmZGAAAAAQIYAA
|CwbBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmZmZ2mtBGzMjZZGzYADAAmZMjBjxMjYmBAAAYmZmM2mZMmZGAAAAAQIYAA
|Spec
|Best Raid
Talent Build
|Best Mythic+
Talent Build
|Leveling
Talent Build
|Beast Mastery Hunter
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|C0PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgQAAAAAAAGAAAAAAAmxMPwYmxwMzYGGjxMjZmZmJzwYmxMzYmxMMGzMDjZYMD2A
|C0PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgQAAAAAAAGAAAAAAgZYbmHYmZmxMmZMYMzwwMzwkZMjZGzMMzYGGjZMMGmxMMb
|Marksmanship Hunter
|C4PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACABAAAAAAAMjZmZwMzMMzMDzMzYMzYGPAAAAAAAAMDjZmZmZMjmZMGmZgZMjZGD
|C4PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACABAAAAAAAMzMzYYGjZMjZmZmZYmxwY2AAAAAAAwMMmxMzMzMTmxYYmhxwMLzgN
|C4PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACABAAAAAAAMzMzYYGjZMjZmZmZYmxwY2AAAAAAAwMMmxMzMzMTmxYYmhxwMLzgN
|Survival Hunter
|C8PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAQAACMzMbzYmZYmxMDzMMzMmZMAAAAAAAAAAAAAAoZYGzMzMjZwwYYmhxwMmZMb
|C8PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAQAACMzYbGzMzMmZmZMzMYMzMzAAAAAAAAAAAAAAANDDzMzMjZGGGDzMMGzMLzgN
|C8PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAQAACMzYbGzMzMmxMjZMGjZmZGAAAAAAAAAAAAAAoZYYmZmZMzwwYYmhxYmZZGsB
|Spec
|Best Raid
Talent Build
|Best Mythic+
Talent Build
|Leveling
Talent Build
|Arcane Mage
|C4DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYMbmtZBzwYW8A8AmZYMNzsMDAAAAAADAACAACAAAAAAsBwyMGmZMzwYmZMmZGzMzMDjB
|C4DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjZxsZBzMmZWAmZGjpxsMzAAAAAAYAAQAAQAAAAAAgNAWmxwMjxwYmZmxMzYmZmZYMA
|C4DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjZxsZBzMmZWAmZGjpxsMzAAAAAAYAAQAAQAAAAAAgNAWmxwMjxwYmZmxMzYmZmZYMA
|Fire Mage
|C8DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYMMbzCmZmxsYgZGmGzMmBAAAAAgBCACAAgZmZmZGzYmZsYMzwgZmlZwgBAAAAAAA
|C8DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjhZbWwMjZmFDMzMmGjxMAAAAAAMQAQAAAMzMzMzYGzMjFjZGGMzsMjFDGAAAAAAAA
|C8DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjxMLzCmZMzsYwMGmGjxMAAAAAAMQAQAAAMmxMzYGjZsZ2mZYwMzyMWMLjBAAAAAAA
|Frost Mage
|CAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMzYzsZBzwYWMYmZmGjxYmxwMzMMzMzMzYmZmZGzMYGIAAAAEAAAAAAMAAAAAAAAA
|CAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMzYzsZBzwMziBmZmGjxYmZGGmBmZmZmZmZmZmZmZGzABAAAgAAAAAAgZBAAAAAAAA
|CAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMzYzsZBzwMziBzYmGjxYmZwwMMzMzMzMzMzMzYmZGzABAAAgAAAAAAALAAAAAAAAA
|Spec
|Best Raid
Talent Build
|Best Mythic+
Talent Build
|Leveling
Talent Build
|Brewmaster Monk
|CwQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGjxMMjlZegtZmZGAAAAAAAssACzAzwMLMGbzMzwsMGjtZZmW2egFbDzMzGAAABAAAEAGsB
|CwQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGjxMYmFzDsNzMzAAAAAAAglFQYGYGmZxMGbzYGmFmZsMLz022DsYbMzMzGAAABAAAEAGsB
|CwQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmZMmBjlZmtxMzAAAAAAAglFQMzAzwgZwyMzMMLjZGLzyMtsZx2YGzsBAAQAAAABwMYD
|Mistweaver Monk
|C4QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGzCzAgZmZmthNbzyMDbzy2yMzyCGxMDmZYGGYZmZGmNGDzyMBAAAAABAAIAAwG
|C4QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGWYmlxMmxMzM2w2sMbDsNbbLzMLLGEzMWYGmhBWmZmhZjxwsMTAAAAAQAAACAAsB
|C4QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMmlxMLjZMjxMjNw2sZGMbWmZWWYGxMDMWMYGsMzMDz2wMYZmAAAAAgAAAEAAYD
|Windwalker Monk
|C0QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMzsMzghhZZGGmBAAAAAAAAAAAstMjRYGYGG2MzYbGzwsNMzwyMBAw2MzYmZMz2MAAAABBAA
|C0QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGzMYGzYWmZMmZGAAAAAAAAAAAYbZGjwMwMMsZmx2MmhZbYmhlZCAglxMMzwsNDAAAQQAAA
|C0QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMzsNDMjhZbGDzMDAAAAAAAAAAAYZYEzMMmxgtZmxyMzMMLDzwsYCAglxMMzMmlZAAAACCAA
|Spec
|Best Raid
Talent Build
|Best Mythic+
Talent Build
|Leveling
Talent Build
|Holy Paladin
|CEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAGAwYAAAGgtZmZmZbMzssNYxMsMDsstNTblHwMDDmZGGzCwMGAwAAbADzMDGAIAAgAA
|Protection Paladin
|CIEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsMmZMzixyDYmZmhNzMjZWYYGAAgBAAAAAAg0wMzsYgZGmZWMMzMbAwYAAMgBYAAQAACwA
|CIEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsNjZYWM2eAzYmxymZmxMGzYGAAAAAAAAAA0WDzMziBmZYmZxgxsBAjBAwAGgBAABAIAzA
|CIEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsMmZMziZWwMzMW2MzMMLmZMDAAwAAAAAAAQaGzMDDYGmZWMMzMAAGAADYAGAAEAgAMD
|Retribution Paladin
|CYEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAMttssNzstsNGbjZW2GbAAAAAAYMlZmZzAzgxsMGmZYWmlZYYMGMGLLsNAAAEEAAAA
|CYEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAjptlltZmtltZGbzDMzyyYbAAAAAAY2UmZGGYmhxsMGMDMLzYbYwgxYZhNAAAEEAAAA
|CYEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAjpNLbzMLLbzMWmZmlF2GAAAAAAGKzMDzADGzyYYmhhtZsxMMDGjlN2GAAACCAAAA
|Spec
|Best Raid
Talent Build
|Best Mythic+
Talent Build
|Leveling
Talent Build
|Discipline Priest
|CAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2mtxYw2YMzMmZzsMzMzMMDAAAAAAAAAAAWsMbjZbmBmFGmZmxgF2mpxELAAAFAAAA
|CAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2mlxYw2YMzMmZzsMzMzMMDAAAAAAAAAAAWsMbMbzMwswYGjxYsw2MNzELDAAoAAAA
|CAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2mlZGDMzYmZMzmZZmZGDDAAAAAAAAAAAsYZWYWmZAYWmxMjxYZjZamJWGAAQBAAA
|Holy Priest
|CEQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAbDYbmZmZGzwsNGzMYZGWGAAAAwilZbYbmZwswYGzMGssAzYqZBAAIAABA
|CEQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwYAAAAAAAwDsZMLzgZGjBmxMMWmZmlBAAAAwysNsMzAzCzyMmZMGLsxMzUWAAACAQAA
|CEQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwYAAAAAAAgNjZZGMjhBGzMMzyMzsMAAAAAzysNsMzAwsMjZGjxymNmZmyCAAQAACA
|Shadow Priest
|CIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgBmZAAAAAAAAAAAAAGmFPwYmZ2GjZmZGjZMYWYmZmxsxAjxwsY2mamBLYGAACAIAA
|CIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMYMDAAAAAAAAAAAAwwsYGzMzmNmZmZ2GzYwswMzMjZjBGjhZxsN1MDWwMAAEAQAA
|CIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYgZm5BAAAAAAAAAAAAAmxsMGzYWYMzMmtZmxAbjZmZGzGzCGMMbbz2UzMAMAAEAQAA
|Spec
|Best Raid
Talent Build
|Best Mythic+
Talent Build
|Leveling
Talent Build
|Assassination Rogue
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|CMQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMjZmxMWmBAAAAAgZD2mBAAAAAg22mZGegZGjZmZZWGMGzMmZmZmZsttMmBAAAEACAA
|CMQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMmZmZmZG2mBAAAAAgZbwyMAAAAAA0yyMzYmZGDz8ALzyYMYmhZwMzsstNmBAAAEACAA
|Outlaw Rogue
|CQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMwMzYGDmZGmhBzYmZMzMtMjZZGAAAAAAstNzMYmZsMmZZ2GAAAAmZGAAACAQgZA
|CQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMwwYmZwMzwMMMzMzMjZmplZMLzAAAAAAgttxM8AzMswMLz2AAAAYmZGAAACAQgZA
|BQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEkAJBSSIJSkkkkmkEtkIlkAAAAAAAaJJhkEFSKpEAAAASCA
|Subtlety Rogue
|BUQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAElEAAAAAASJJJlERSKlEhIESSSISLlIJaJJcgkAokWAAAAIBB
|CUQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAzyYmlJDLbYGjhZmZmZmZGz2YMzstNzMmZmBjZWmtBAAAgZwAAAAAhAM
Elemental Shaman
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|CYQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMLz2yYGGzMbbzMjZmxYAAAAAAAAAAhAAYWmmBmtFzMTMmZGYZGzgZZsMLmZGwMjxA
|CYQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMLz2yYGGzMbbzMjZmxYAAAAAAAAAAhAAYWmmBstYmZCzMzYYZGzYzsMWsYmZAzMGD
|Enhancement Shaman
|CcQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMzMzyMDYmZYmZmNsMDAAAAAAAAAAAAAQAACAgZZyMYWWMzMzYYmZBLzMTgxyYmBAYG
|CcQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMzMzyMDGmZYmZmNsMjBAAAAAAAAAAAAACAQAAMLTGYWWMzMDjZmZDLzMTwyYZMzAAYA
|CcQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMzMzCwYmZGzMzsYGzYGAAAAAAAAAAAAAEAgAAwykZYmlFzMzwMmZWwyMzEYsMmZAAM
|Restoration Shaman
|CgQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAjZmZWmx2YmZGLzGbGWAAACABAzYWGjtZmZmMbLMz0YGMbYZmZGMGmlxAAYA
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|Spec
|Best Raid
Talent Build
|Best Mythic+
Talent Build
|Leveling
Talent Build
|Affliction Warlock
|CkQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmZmZmZEzmhxsZmZY2GAAAwMjZWmZmxiZmZhZmZAAzAAABgAwMAAAAAAAAgZmNA
|CkQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmZmZmZEzmhxsZmZY2GAAAwMjZWmZegx2MzMLmxMDAYGAAIAEAmBAAAAAAAAmhFA
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|Demonology Warlock
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|CoQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmZmZmZEzmhxsZmZYWGAAAAAAAAAAzAAAAQIgZGzYbmZ22mZmZGjhZMjxMGMDAAA
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|Destruction Warlock
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|Spec
|Best Raid
Talent Build
|Best Mythic+
Talent Build
|Leveling
Talent Build
|Arms Warrior
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|Fury Warrior
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|Protection Warrior
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